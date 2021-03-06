МОЗ оновило перелік зон адаптивного карантину

У суботу, 6 березня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал міністра Кабміну Олега Немчинова.

За результатами, комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 8 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закрапатської області у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Таким чином, в оновленому списку вже чотири регіони опинилися в "червоній" зоні, де діють більш жорсткі обмеження. Крім Закарпатської - Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Ще дев'ять регіонів і м. Київ потрапили в "помаранчеву" зону:

Вінницька,

Донецька,

Запорізька,

Київська,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Тернопільська,

Хмельницька

м. Київ

Решта областей знаходяться в "жовтій" зоні.

Нагадаємо, в "помаранчевій" зоні під час адаптивного карантину не вводять ніяких додаткових обмежень, вона лише свідчить про погіршення ситуації і можливий перехід до "червоної".

"Помаранчева" зона вводиться в разі перевищення в регіоні одного з наступних критеріїв:

епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено;

лікарняні ліжка для хворих коронавірусом завантажені більше, ніж на 65%;

протягом семи днів кількість тестувань на коронавірус була меншою, ніж 300 на 100 тис. населення;

протягом семи днів кількість госпіталізацій перевищує 60 на 100 тис.населення.

коефіцієнт виявлення COVID-19 більше 20%;

загальна кількість госпіталізацій зросла більше, ніж на 50% за тиждень.

Якщо протягом трьох днів поспіль зберігаються хоча б два з критеріїв "помаранчевої" зони - вводять "червону".

Раніше ми розповідали, що голова Кабміну Денис Шмигаль під час прес-конференції про результати року роботи уряду офіційно заявив, що в Україні почалася nретя хвиля захворюваності коронавірусом.

За словами гjkjdb Кабміну, не виключається можливість введення в країні жорсткого локдауну.

"Коли більша частина областей будуть в "червоній зоні", швидше за все, доведеться, повернутися до тієї моделі локдауну, яка вводилася до цього", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, в Києві кількість заражених коронавірусом перевалила за 140 тисяч: тривожні дані на початок березня

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