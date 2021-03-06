МОЗ оновило перелік зон адаптивного карантину
У суботу, 6 березня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал міністра Кабміну Олега Немчинова.
За результатами, комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 8 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закрапатської області у зв'язку з поширенням коронавірусу.
Таким чином, в оновленому списку вже чотири регіони опинилися в "червоній" зоні, де діють більш жорсткі обмеження. Крім Закарпатської - Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
Ще дев'ять регіонів і м. Київ потрапили в "помаранчеву" зону:
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- Вінницька,
- Донецька,
- Запорізька,
- Київська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Хмельницька
- м. Київ
Решта областей знаходяться в "жовтій" зоні.
Нагадаємо, в "помаранчевій" зоні під час адаптивного карантину не вводять ніяких додаткових обмежень, вона лише свідчить про погіршення ситуації і можливий перехід до "червоної".
"Помаранчева" зона вводиться в разі перевищення в регіоні одного з наступних критеріїв:
- епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено;
- лікарняні ліжка для хворих коронавірусом завантажені більше, ніж на 65%;
- протягом семи днів кількість тестувань на коронавірус була меншою, ніж 300 на 100 тис. населення;
- протягом семи днів кількість госпіталізацій перевищує 60 на 100 тис.населення.
- коефіцієнт виявлення COVID-19 більше 20%;
- загальна кількість госпіталізацій зросла більше, ніж на 50% за тиждень.
Якщо протягом трьох днів поспіль зберігаються хоча б два з критеріїв "помаранчевої" зони - вводять "червону".
Раніше ми розповідали, що голова Кабміну Денис Шмигаль під час прес-конференції про результати року роботи уряду офіційно заявив, що в Україні почалася nретя хвиля захворюваності коронавірусом.
За словами гjkjdb Кабміну, не виключається можливість введення в країні жорсткого локдауну.
"Коли більша частина областей будуть в "червоній зоні", швидше за все, доведеться, повернутися до тієї моделі локдауну, яка вводилася до цього", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, в Києві кількість заражених коронавірусом перевалила за 140 тисяч: тривожні дані на початок березня
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