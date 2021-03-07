Відома співачка Катерина Бужинська здорово здивувала своїх шанувальників відвертою фотосесією у ванні з молоком
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, народна артистка України Катерина Бужинська просто закохала фоловерів у свою сторінку в Instagram. Там красуня часто ділиться з шанувальниками результати яскравих фотосесій, а в цей раз буквально розбурхала публіку жаркими карами з нової зйомки. Схоже, напередодні свята зірка вирішила дати волю своїй чуттєвості і потроїла фотосесію у ванні з молоком, ще й рецептом поділилася.
На нових гарячих фотографіях Катерина позує в затишній ванній кімнаті з густою кімнатною зеленню. Перед камерою зірка з'явилася сидячи і лежачи в білосніжній ванні з молоком і пелюстками троянд. На ній спокусливе прозоре боді з тонкого мережива, яке підкреслює апетитні форми і приголомшуюче декольте. Волосся Каті укладені в красиву зачіску, а на її обличчі акуратний макіяж, вона кидає млосні погляди в камеру і явно насолоджується тим, що відбувається.
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У підписі до фотографій Бужинська поділилася рецептом приготування ванни з молоком і розповіла про цю чуттєвої фотосесії. "Свята - це чудовий час побалувати себе. Захотілося розслабитися і отримати задоволення, релакс. Я подумала про те, що у ніколи мене не було фотосесії в красивій ванній з квітами. І в голову прийшла ідея:" я хочу прийняти ванну Клеопатри", - зізналася Катерина і влаштувала цю дивовижну зйомку.
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