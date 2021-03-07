Компанія "Укрзалізниця" попередила своїх пасажирів про нові карантинні зміни та заборони
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Так, з 8 березня "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків в Закарпатську область, а з 9 березня не проводитиме висадку і посадку пасажирів на всіх станціях регіону. Раніше Закарпатська область потрапила в» Червону " карантинну зону через стрімке поширення коронавірусної інфекції.
У той же час в компанії заявили, що готові до призначення спеціальних рейсів для вивезення з регіону більше 2 тисяч пасажирів, які придбали квитки на час дії карантину. Для цього необхідно, щоб з відповідним поданням звернулася Закарпатська обласна адміністрація.
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Раніше ми розповідали, що глава Кабміну Денис Шмигаль під час прес-конференції про результати року роботи уряду офіційно заявив, що в Україні почалася Третя хвиля захворюваності коронавірусом.
За словами глави Кабміну, не виключається можливість введення в країні жорсткого локдауну.
"Коли більша частина областей будуть в "червоній зоні", швидше за все, доведеться, повернутися до тієї моделі локдауну, яка вводилася до цього", - заявив Шмигаль.
Нагадавши, у Києві кількість заражених коронавірусом перевалила за 140 тисяч: тривожні дані на початок березня
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