Модель Емії Ратаковскі і світська левиця Періс Хілтон помірялися фігурами, а також у кого наряд краще

Спільну фотографію знаменитостей розмістив один з фан-акаунтів, присвячених Емілі Ратаковскі в Instagram, передає Politeka.net,

Так, Періс Хілтон і Емілі з'явилися на одній з благодійних вечірок.

Стрункі довгоногі красуні просто обожнюють ультракороткі наряди, які дають досхочу насолодитися їх принадами. Емілі вибрала білосніжну приталену сукню, а Періс вбралася в екстравагантну прозору сукню-сітку з глибоким вирізом на грудях.

Треба відзначити, що обидві красуні були на високих підборах.

Також варто звернути увагу, що знімок не новий, він зроблений в 2019 році.

Ми писали, що знаменита модель Емілі Ратаковскі завжди виглядала розкішно навіть в домашньому вбранні і одній білизні.

Як видно, навіть в простій майці і чорній білизні дівчина виглядає розкішно і привабливо. Що не дивно, адже їй дуже пощастило зі спадковістю – свою фігуру дівчина успадкувала від такої ж стрункої матері. А ось екзотична зовнішність дівчини змушує її використовувати мінімум макіяжу, адже більшість тіней і помад їй просто не йдуть.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

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