Карантинне зонування в Україні переглянули, у низці регіонів з 8 березня посилили обмеження
Про це повідомляє МОЗ.
За тиждень кількість "помаранчевих" областей збільшилася з семи до дев'яти. Сюди потрапили Київська, Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька. Також "помаранчевий" рівень карантину ввели в Києві.
У "червоній" зоні карантину тепер знаходяться чотири області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська. За даними МОЗ, на Закарпатті перевищує норму рівень госпіталізації.
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У "червоній" зоні діятимуть жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну: буде заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Працюватимуть тільки банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, всі продовольчі магазини.
Зазначимо, станом на 8 березня за минулу добу в Україні виявлено 5 572 нових випадки коронавірусної хвороби. Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За добу від 19 померли 106 осіб, одужали 1 734 особи, госпіталізовано - 2 136 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях", - розповів Степанов.
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