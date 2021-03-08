Російська група Little Big відмовилася від участі в пісенному конкурсі "Євробачення"

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо з Інстаграму гурту. Лідер колективу Ілля Прусікін заявив, що Little Big не братиме участь у Євробаченні-2021. Це рішення було прийнято спільно з "Першим каналом".

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«Ми вважаємо, що в Росії дуже багато талановитих і цікавих виконавців, у кожного з яких повинна бути можливість показати себе за межами нашої країни», - повідомили в прес-службі групи.

У колективі також додали, що їх кліп на пісню UNO став найпопулярнішим на Ютуб-каналі Eurovision Song Contest за всю історію існування конкурсу. У коментарях шанувальники групи стали залишати розчаровані відгуки.

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"Ну ні! Будь ласка!", "Ну все, знову ми будемо на задвірках", "хлопці, так не можна... ви наш єдиний шанс...були", "я рік чекала, щоб ви поїхали", «ви кращі і точно перше місце було б! Таких як Ви немає ніде!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що представляти Росію на «Євробачення» тепер буде один з цих колективів: "Маніжа", "2маші" і Therr Maitz. А сам конкурс відбудеться у травні.

Нагадаємо, що Росія передумала відправляти українця на Євробачення: соліст Little Big ошелешив заявою.

Як повідомляла Politeka, гаряча Соня з Little Big змусила червоніти, показавши пишну красу без ліфчика: "Дама-булочка".

Також Politeka писала, що Росія зганьбилася з піснею на Євробачення, в мережі не стрималися: "що за Кіркоровщина?".