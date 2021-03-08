Російська група Little Big відмовилася від участі в пісенному конкурсі "Євробачення"

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо з Інстаграму гурту. Лідер колективу Ілля Прусікін заявив, що Little Big не братиме участь у Євробаченні-2021. Це рішення було прийнято спільно з "Першим каналом".

«Ми вважаємо, що в Росії дуже багато талановитих і цікавих виконавців, у кожного з яких повинна бути можливість показати себе за межами нашої країни», - повідомили в прес-службі групи.

У колективі також додали, що їх кліп на пісню UNO став найпопулярнішим на Ютуб-каналі Eurovision Song Contest за всю історію існування конкурсу. У коментарях шанувальники групи стали залишати розчаровані відгуки.

"Ну ні! Будь ласка!", "Ну все, знову ми будемо на задвірках", "хлопці, так не можна... ви наш єдиний шанс...були", "я рік чекала, щоб ви поїхали", «ви кращі і точно перше місце було б! Таких як Ви немає ніде!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що представляти Росію на «Євробачення» тепер буде один з цих колективів: "Маніжа", "2маші" і Therr Maitz. А сам конкурс відбудеться у травні.

Нагадаємо, що Росія передумала відправляти українця на Євробачення: соліст Little Big ошелешив заявою.

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