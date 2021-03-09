Астролог Павло Глоба розповів, Для кого поточний тиждень стане вдалим

За словами фахівця, чотири знаки Зодіаку з 8 по 14 березня отримають шанс вплинути на своє життя з кращого боку, передає Slovofraza.

Діва

Народжені під цим сузір'ям помітять зміни на краще вже з самого початку тижня. Глоба радить прислухатися до думки оточуючих. Також фахівець не рекомендує надовго залишатися наодинці. Цей період краще провести і в компанії близьких людей.

Скорпіон

Представника цього знака Зодіаку варто звернути увагу на 8, 12 і 13 березня. Астролог запевняє, що позбувшись від негативу, вам буде під силу досягти успіхів на роботі, але якщо все піде не за планом, ви можете сміливо перемикатися на любовну сферу.

Козоріг

Глоба зазначає, що приплив такої важливої для позитивної енергії очікується 12 і 13 березня. За словами фахівця, ви не повинні бояться просити допомоги у оточуючих. Порада колеги або послуга від близької людини тільки з кращого боку вплине на ваше життя.

Водолій

Народженим під цим сузір'ям в цей період пощастило знайти своє покликання. Всім, хто заслужив підвищення, цього тижня вдасться досягти бажаного. За словами Глоби, другий тиждень березня ідеально підійде для здійснення покупок і пошуку другої половинки.

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