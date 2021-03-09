Скасуванням переходу на літній і зимовий час в Україні можуть не обмежитися
Так, законопроект №4201, який Верховна Рада підтримала в першому читанні, можуть доповнити ще однією суттєвою нормою. Про це заявив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук в ефірі "Україна 24".
Йдеться про особливості формування графіка робочого дня в регіонах Рада планує надати органам місцевого самоврядування можливість на свій розсуд самостійно "зрушувати" початок і закінчення робочого дня. Але на всій території України діятиме єдиний час-Київський.
Нова норма передбачає, "що органи місцевого самоврядування у разі необхідності можуть встановлювати не регіональний час, а особливості початку робочого дня"
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Тобто, місцева влада зможе формувати свій початок робочого дня у своїй області.
"Якщо вони бачать, що якийсь розрив у часі є, то вони, не скасовуючи Київський час, можуть встановити, що робота в певному регіоні буде, наприклад, на півгодини пізніше або раніше починатися. Але це жодним чином не вплине на єдиний Київський час по всій території України", - заявив віце-спікер Ради.
Нагадаємо, 3 березня, Верховна рада прийняла за основу законопроект № 4201 про відмову від переведення годинників.
Однак на" літній " час наприкінці березня українцям ще доведеться переходити. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед в ніч з 27 на 28 число. Потім в жовтні 2021 року в ніч з 23 на 24 Жовтня ще раз потрібно буде перевести стрілки годинника на годину назад, але цей переклад вже може стати останнім.
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