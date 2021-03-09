Ревізор краси Олена Філонова показала, як розважає на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Олена Філонова після участі в багатьох проектах отримала широку популярність після появи в програмі "Ревізор". Дівчина їздила зі знімальною групою по українських містах і перевіряла заклади краси - салони, перукарні, масажні кабінети і навіть випробувала на собі екстремальні б'юті-засоби і процедури.

Олена активна блогерка в соцмережі Instagram, де часто ділиться з шанувальниками своїми пригодами. Дівчина відома в соцмережах, як любителька смачно поїсти, тому у неї така апетитна фігурка, яка багатьом дуже подобається. Нещодавно красуня вирушила на відпочинок на Мальдіви, звідки вже виклала кілька пікантних кадрів.

Як видно, на нових фото Філонова відображена на красивому екзотичному пляжі серед густої зелені. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому і яскравому образі - на ній малинові шортики і короткий топ, поверх якого вона накинула прозору рожеву сорочку. Волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на її обличчі стильні сонцезахисні окуляри. Олена, граючи, крутиться біля величезної гілки зі стиглими бананами.

У підписі до фотографій телеведуча написала: "Дівчатка! Як вас привітали вчора з 8 березня? Що подарували Вам?". Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги шанувальників Філонової, користувачі почали засипати її компліментами і відповідати на питання.

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