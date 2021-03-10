Що відомо про постраждалих

Майже година знадобилася пожежникам, щоб остаточно впоратися з полум'ям

Інцидент стався ввечері 9 березня в місті Кропивницький, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, виклик в "101" надійшов о 19.52. Вибух стався в дев'ятиповерховому будинку по вул. Юрія Коваленка. Встановлено, що в однокімнатній квартирі на другому поверсі спалахнула невідома речовина. Надалі приміщення загорілося, вогонь поширився на площі 30 квадратних метрів.

В результаті вибуху постраждали дві людини і 7 громадян були терміново евакуйовані.

"О 20:21 пожежу було локалізовано та о 20: 40 - ліквідовано. До гасіння залучалися 20 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки 1-го Державного пожежно-рятувального загону Кропивницького. Причину вибуху і пожежі встановлюють фахівці", - йдеться в офіційному повідомленні.

Раніше ми писали, що в центрі тимчасово окупованого Донецька 3 березня згорів гастро-паб "Свиня", який раніше відвідувала екс-телеведуча "Ревізора" Ольга Фреймут. Паб розташований біля резиденції ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна і будівлі кафе "Сепар".

У пабі прогримів вибух, а потім вулиці заволокло димом.

Місцеві рятувальники причиною пожежі назвали вибух газового балона в системі для розливу пива, однак, як пише видання, така версія не всім здалася правдоподібною.

Пожежникам, щоб загасити вогонь, довелося розбирати дах. Паб, який знаходився в підвальному приміщенні вигорів майже повністю.

Нагадаємо, загроза вибуху на вокзалі в Києві: людей терміново евакуюють, фото з місця НП.