Противник перейшов на грубості стосовно українського 8-річного хлопчика

Як передає Politeka.net, про інцидент розповів батько юного шахіста в Facebook.

За його словами, одним з його супротивників став гравець з Росії.

"Грає нормально, але малюк сильніший. І приблизно до двадцятого ходу це стало зрозуміло. Будь-який бразилець, індієць, американець здалися б після програшу тури, але тут немає. Воно продовжувало борсатися", - поділився чоловік.

Щоб провчити противника, юний українець вирішив поставити йому мат пішаком.
"Просто, щоб показати йому його рівень. І воно почало лаятися",- розповів батько 8-річного шахіста і прикріпив скріншоти листування після партії.
Свою відмову погодитися на поразки гравець з РФ пояснив фразою "росіяни не здаються" і перейшов на образи.

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У коментарях під постом користувачі Мережі були захоплені матом пішаком від українця і засудили мат від росіянина.

"Гарний мат. Випалена земля називається", "завжди заздрив шахістам за наявність у них свого світу", "молодець хлопчик. Але читаючи скрін, я була готова розірвати противника!", "Який високий рівень спілкування у 8-річного", - писали в мережі.

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