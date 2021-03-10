Противник перейшов на грубості стосовно українського 8-річного хлопчика

Як передає Politeka.net, про інцидент розповів батько юного шахіста в Facebook.

За його словами, одним з його супротивників став гравець з Росії.

"Грає нормально, але малюк сильніший. І приблизно до двадцятого ходу це стало зрозуміло. Будь-який бразилець, індієць, американець здалися б після програшу тури, але тут немає. Воно продовжувало борсатися", - поділився чоловік.





Щоб провчити противника, юний українець вирішив поставити йому мат пішаком.

"Просто, щоб показати йому його рівень. І воно почало лаятися",- розповів батько 8-річного шахіста і прикріпив скріншоти листування після партії.

Свою відмову погодитися на поразки гравець з РФ пояснив фразою "росіяни не здаються" і перейшов на образи.