Противник перейшов на грубості стосовно українського 8-річного хлопчика
Як передає Politeka.net, про інцидент розповів батько юного шахіста в Facebook.
За його словами, одним з його супротивників став гравець з Росії.
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У коментарях під постом користувачі Мережі були захоплені матом пішаком від українця і засудили мат від росіянина.
"Гарний мат. Випалена земля називається", "завжди заздрив шахістам за наявність у них свого світу", "молодець хлопчик. Але читаючи скрін, я була готова розірвати противника!", "Який високий рівень спілкування у 8-річного", - писали в мережі.
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