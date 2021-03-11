Інтернет-видання журналістських розслідувань Bellingcat 15 березня готує вихід фільму про зрив у Білорусі спецоперації проти бойовиків з ПВК "Вагнера"

Про те, що розслідувачі Bellingcat в ході підготовки проекту про вагнерівців прибули до Києва, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко і ряд українських ЗМІ.

За наявною інформацією, знімальна група Bellingcat на чолі з автором фільму Христо Грозєвим повинні записати кілька інтерв'ю з низкою осіб на Банковій, щодо подій, які відбулися влітку 2020-го року, передає ZN.UA.

Раніше вихід фільму Bellingcat планувався на 15 березня, проте через додаткові зйомки в Україні прем'єру можуть перенести на кінець місяця. Мова про скорочений варіант, який повинен з'явитися на YouTube, повна ж версія фільму вийде в липні на стрімінговому сервісі Netflix.

Про те, що розслідування Bellingcat про вагнерівців з'явиться ймовірно 15 березня та "підірве суспільство" заявив також український журналіст Дмитро Гордон. За його словами, вихід фільму дійсно може трохи затягнутися.

"Bellingcat вирішив опитати ще деяких співробітників Офісу президента України в Києві і зараз це робить, вихід фільму може бути перенесений на тиждень-два, - зазначив Гордон і додав, - Це підірве суспільство. У мене відчуття, що корисна будь-яка правда... Люди, які стали зрадниками, будуть названі, наскільки я знаю, в цьому розслідуванні".

У свою чергу, в офісі Президента України поки заперечують інформацію про зустріч з міжнародними розслідувачами Bellingcat.

Зазначимо, 29 липня 2020 року в Білорусі були затримані 33 найманці з ПВК "Вагнера". 12 серпня Україна зробила запит про видачу бойовиків, але 14 серпня Білорусь видала їх Росії.

Тоді було заявлено, що спецоперація з виманювання в пастку "вагенрівців" була нібито спеціально провалена "кротом" в Офісі президента.

Тодішній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба зажадав почати перевірку всіх, кому було відомо про спецоперацію. Зокрема, він хотів, щоб на поліграфі перевірили його самого, керівника ОП Андрія Єрмака, голову Комітету з розвідки Руслана Демченка та заступника голови ОП з питань оборони Романа Машовця.

Розслідування тоді так і не було розпочато.

Нагадаємо, ЗМІ: Андрій Єрмак відмовився проходити поліграф у справі "вагнерівців" - джерело

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