У Чорному морі зазнав аварії корабель з людьми

Як передає Politeka.net, про це повідомляє компанія GSP Offshore.

Суховантаж "Волго-Балт 179", який йшов з Ростова, зазнав аварії неподалік від румунського порту Констанца.

На борту було 13 членів екіпажу, за попередньою інформацією - всі українці. Серед них також була одна жінка.

Відомо, що двоє моряків загинули, пошуки ще одного тривають.

За даними румунських ЗМІ, судно йшло з вантажем вугілля.

Раніше ми розповідали, що корабель з українцями на борту затонув біля берегів Туреччини в неділю, 17 січня.

На борту було 15 осіб екіпажу, переважно громадян України.

Шестеро були врятовані в рамках рятувальної операції, організованої місцевою владою. Ще троє тих, що вижили, за попередньою інформацією, знаходяться в районі скель, і до них намагаються підібратися по суші.

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