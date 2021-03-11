Нова хвиля коронавірусу в Україні буде набагато серйознішою і небезпечнішою за попередні і може стати національною катастрофою

За даними вчених, зараз заражатися можуть кожен день по 40 тис.чоловік, а вмирати від цієї хвороби - по тисячі. До таких висновків дійшов один з перших дослідників пандемії COVID-19, кандидат біологічних наук Володимир Галицький з Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України, повідомляє прес-служба НАН.

Відзначається, що в кінці зими або на початку весни стрімко зростає експресія основного вірусного рецептора - ACE2. Через це для того, щоб захворіти COVID-19, потрібно набагато менше вірусних частинок.

"Для гарантованої зустрічі віріонів з рецепторами на поверхні клітин альвеол легенів стає потрібно в сотні разів меншу кількість віріонів", - сказав Галицький.

Сама хвороба при цьому вражає в меншій мірі нервову систему і більшою мірою - легені.

За словами вченого, єдине, що могло б запобігти такому сумному прогнозу - це вакцинація. При цьому вже потрібно було б вакцинувати 50-70% населення. А з тими темпами, які є в Україні це вкрай далеко від реальності.

Вчений зазначив, що весняна хвиля прогнозується з більш важким протіканням серед людей середнього віку і високою летальністю.

"Ми попереджали ще з осені, ще до моменту виявлення більш вірулентних штамів, весняна хвиля неминуча і буде супроводжуватися високою кількістю важких випадків, що зажадають госпіталізації, а також високою летальністю. На жаль, нікого це не цікавило", - сказав він.

За прогнозами вчених, смертність від COVID - 19 за 2-3 тижні може досягти пікових значень осінньої хвилі.

Відзначимо, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в Україні за минулу добу, 10 березня, зафіксували 9 084 випадки коронавирусной хвороби 5 330 осіб одужали, а 262 - померли від ускладнень. Також за добу госпіталізували 4 250 пацієнтів з підозрою або діагнозом COVID-19.

Можна помітити, що число підтверджених випадків захворювання різко зросло, так як добою раніше їх було 6377. А за день до того - 3261.

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