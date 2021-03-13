Українські військові зазнали нових втрат

Трагедія сталася недалеко від населеного пункту Мар'їнка на Донбасі. Про це пише Politeka.net з посиланням на пост оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Фейсбук.

Відомо, що 12 березня збройні формування Російської Федерації вели обстріл. В результаті від снайперського вогню загинув один український військовослужбовець.

На місці трагедії працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Зазначається, що про дії ворогів вже повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

"Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

На зухвалі дії противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в наступному повідомленні.

"Вічна пам'ять ... Герої не вмирають!!!",- написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, третього березня стало відомо про загибель 19-річного хлопця - Андрія Мірча - уродженця Полтавщини, який служив у 72 ОМБР імені Чорних Запорожців.

За словами заступника військового комісаріату Полтавської області, причиною смерті стало необережне поводження зі зброєю.

Директор школи, де навчаються четверо братів загиблого бійця, висловив співчуття рідним і близьким хлопця, зазначивши, що це великий біль.

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