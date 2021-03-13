Знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі, завжди виглядала дуже струнко

Третього числа стало відомо, що в цей день Ратаковскі вперше стала матір'ю, про що сама зірка поділилася в улюбленій манері – показала фото з дитиною, на сама при цьому тримала його на руках без верхнього одягу. Після цього зірка припинила ділитися новими публікаціями і почала присвячувати себе материнству.

На фан-сторінках Ратаковскі з'явилися останні Кращі фото із зіркою, яка поки що не бажає говорити про себе. Так, пікантний кадр, на якому Емілі позувала в одній білизні і тонкій майці вийшов досить зайвим, адже на фото зірка не приховувала себе справжню.

До слова, так як Ратаковскі боїться зіпсувати волосся і обличчя, вона практично завжди позує без косметики і укладок. Також варто відзначити, що при такій фігурі, Емілі зовсім не любить спорт і її максимум – це заняття йогою або плаванням.

Як можна помітити на пікантних фото, під час вагітності змінилася не тільки фігура Емілі. Вона також змінилася в особі. Раніше, до народження сина, на знімках Емілі продемонструвала не тільки це, але ще і всю себе.

Шанувальники відзначили, що Ратаковскі останнім часом дуже радісна, до кого ж вона стане мамою вже навесні.

"Губи натуральні? Які великі... Всього найкращого для вашого дня і вагітності; у тебе саме приголомшливе сяйво вагітності. прям нове осіб; Так красиво; La досконалість; красиві; як завжди шикарно; бездоганний вигляд; цей живіт; вітаю Малятко; чистісінька Краса; ох як припухла вся».

Нагадавши, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні