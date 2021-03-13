На Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув український військовий

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Дмитрівської сільскої ради.

Так, сьогодні, 13 березня, стало відоме ім'я загиблого на Донбасі бійця ЗСУ.

В районі Мар'їнки на Донетчині від кулі снайпера бойовиків загинув 30-річний Олександр Пекур. Зазначається, що куля влучила захиснику України прямо в серце.

"Вічна пам'ять! Вчора в районі Мар’їнки куля ворожого снайпера влучила в серце військовослужбовця - контрактника, жителя села Гурівщина - Пекур Олександра Валентиновича, 1990 року народження", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у бійця ЗСУ залишились мама, брат і бабуся.

"Пішов у вічність молодий Герой, який пожертвував своїм життям, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Йому було лише 30 років. Висловлюємо слова глибокого співчуття родині полеглого: матері – Тамарі Михайлівні, брату Миколі та бабусі Надії Федорівні, які втратили дорогу, рідну їм людину. Спочивай з миром Герой! Вічна Слава Тобі у віках!" - йдеться в повідомленні.

Також було опубліковане фото загиблого.

Раніше про загибель бійця повідомили і у пресслужбі ООС.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку", - йдеться в повідомленні.

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