На Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув український військовий
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Дмитрівської сільскої ради.
Так, сьогодні, 13 березня, стало відоме ім'я загиблого на Донбасі бійця ЗСУ.
В районі Мар'їнки на Донетчині від кулі снайпера бойовиків загинув 30-річний Олександр Пекур. Зазначається, що куля влучила захиснику України прямо в серце.
"Вічна пам'ять! Вчора в районі Мар’їнки куля ворожого снайпера влучила в серце військовослужбовця - контрактника, жителя села Гурівщина - Пекур Олександра Валентиновича, 1990 року народження", - йдеться в повідомленні.
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Відомо, що у бійця ЗСУ залишились мама, брат і бабуся.
"Пішов у вічність молодий Герой, який пожертвував своїм життям, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Йому було лише 30 років. Висловлюємо слова глибокого співчуття родині полеглого: матері – Тамарі Михайлівні, брату Миколі та бабусі Надії Федорівні, які втратили дорогу, рідну їм людину. Спочивай з миром Герой! Вічна Слава Тобі у віках!" - йдеться в повідомленні.
Також було опубліковане фото загиблого.
Раніше про загибель бійця повідомили і у пресслужбі ООС.
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