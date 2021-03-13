Відома співачка Катерина Бужинська порадувала своїх шанувальників милою фотосесією в незвичайному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, народна артистка України Катерина Бужинська просто закохала фоловерів у свою сторінку в Instagram. Там красуня часто ділиться з українцями результати яскравих фотосесій, і нова зйомка не стала винятком – в ній зірка приміряла вельми незвичайним кокетливий образі.

Як видно, на фотографіях Катя відображена в затишній плюшевій сукні з капюшоном ніжного рожевого відтінку. Причому капюшон декорований ще й забавною пухнастою гривою, і такі ж пухнасті рукава цього незвичайного вбрання. Розкішне світле волосся красуні заховані за капюшоном, на її обличчі яскравий вечірній макіяж, а у вухах оригінальні сережки. У руці співачка тримає цукерку чупа-чупс і грайливо позує фотографу, стріляючи оченятами.

У підписі до фотографій Бужинська написала: "ми залежні від позитивних емоцій, приємних почуттів і відчуттів і жадібно тягнемося до джерел, які нам їх дарують. Бажаю всім нам бути щасливими і радісними незважаючи ні на що".

Шанувальники в захваті від нової фотосесії зіркової красуні, її завалюють компліментами в коментарях до фото. "Дуже-дуже пасує рожевий колір. Катюша, будь щасливою", "Дуже з синочком схожі", "Лялечка", "Дуже красива", "Пустунка", "Класна", - пишуть в коментарях до фото.

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