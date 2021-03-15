На російського музиканта Андрія Макаревича було скоєно лютий напад під час подорожі по Африці

Як повідомляє Politeka.net, відомий російський музикант 67-річний Андрій Макаревич зараз подорожує в африканській Танзанії, куди відправився разом з молодою 36-Льонею дружиною Ейнат Кляйн. Під час сафарі дружиною чекала дивовижна подія – на музиканта під час прогулянки напав величезний яструб. Кадри лютого нападу з метою відібрати їжу Макаревич опублікував у своєму Instagram.

У короткому ролику видно, що артист прогулювався по мальовничій рівнині зі своїм сніданком в руках, коли в якийсь момент в небі з'явився величезний птах. Далі зйомка йде в уповільненому темпі, і видно, як яструб стрімко летить прямо на Андрія. Він злегка нагинається, а птах, ледь торкнувшись капелюха на голові артиста хвостом, різко набирає висоту і швиденько відлітає геть.

У підписі до публікації Макаревич розповіла про цей дивовижний інцидент. "Яструб намагається відібрати у мене сніданок. Танзанія, Нгоронгоро". Шанувальники тут же почали обговорювати нове відео музиканта, дивуючись того, що відбувається на ньому. "Птах чудовий! Він просто пожартував з вами!", "Та ні, він за капелюхом полював. Шикарний капелюх", "Унікальний і рідкісний кадр", "Головне, що самі не постраждали", "Що ж ти такий жадібний? Ну і підкинув би. Погодував би пташку", - пишуть користувачі в коментарях до відео.

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