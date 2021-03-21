Після широкого резонансу акаунти юних блогерів, які зображували дорослу пару, заблокували в соцмережі
Про це повідомив Уповноважений Президента з прав дітей Микола Кулеба в
За його словами, офіційний представник соціальної мережі LIKEE був обурений подібним контентом і заблокував акаунти 8-річної Мілани Маханець і 13-річного Паші Пая.
"Надзвичайно важливо, щоб соціальні мережі свідомо ставилися до контенту, який в них поширюється, зокрема контенту за участю дітей. Після інциденту, який отримав резонанс, акаунти "юних блогерів" в мережі likee заблоковані", - написав Кулеба.
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"З дочкою я намагаюся спілкуватися і допомагати, а про Дарину (мама дівчинки) говорити немає бажання. Зараз я просто в шоці від того, що відбувається", - зазначив Олександр Маханець.
Він також додав, що"все що діється, м'яко кажучи, неправильно".
Також журналісти з'ясували, що Мілана Маханець виявилася онукою головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Сергія Шумейка.
Коментуючи скандал, він відповів, що "не стежить за цим і у дитини є мама, яка повинна розбиратися з даною ситуацією".
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