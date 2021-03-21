Ось це поворот!

Після широкого резонансу акаунти юних блогерів, які зображували дорослу пару, заблокували в соцмережі

Про це повідомив Уповноважений Президента з прав дітей Микола Кулеба в Фейсбуці.

За його словами, офіційний представник соціальної мережі LIKEE був обурений подібним контентом і заблокував акаунти 8-річної Мілани Маханець і 13-річного Паші Пая.

"Надзвичайно важливо, щоб соціальні мережі свідомо ставилися до контенту, який в них поширюється, зокрема контенту за участю дітей. Після інциденту, який отримав резонанс, акаунти "юних блогерів" в мережі likee заблоковані", - написав Кулеба.

Крім того, в ЗМІ дізналися реакцію батька Мілани, яка заявила про «роман» зі старшим хлопчиком. Про це пише КП в Україні.

"З дочкою я намагаюся спілкуватися і допомагати, а про Дарину (мама дівчинки) говорити немає бажання. Зараз я просто в шоці від того, що відбувається", - зазначив Олександр Маханець.

Він також додав, що"все що діється, м'яко кажучи, неправильно".

Також журналісти з'ясували, що Мілана Маханець виявилася онукою головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Сергія Шумейка.

Коментуючи скандал, він відповів, що "не стежить за цим і у дитини є мама, яка повинна розбиратися з даною ситуацією".

Нагадаємо, що у мережі помітили важливу деталь у скандалі з малолітніми блогерами: покарати матір не вийде"

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