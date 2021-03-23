Знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі може показати фігуру навіть в простому образі, але буде виглядати привабливо
Популярна модель, яка прославилася по всьому світу завдяки участі в найвідоміших модних показах з відомими дизайнерами, не так давно вперше стала мамою. Тепер увага шанувальників звернена до Емілі в рази сильніше ніж раніше.
Оскільки всі бажають дізнатися, як же змінилася Ратаковскі після пологів, в мережі часто з'являються різні фото із зіркою, зроблені під час або до вагітності. Одними з таких кадрів стали особисті фото Емілі, яка позує вдома.
Дівчина позувала перед камерою в одній білій майці, яка злегка просвічувалася в зоні бюста. Причому Емілі це не бентежить, вона часто не носить ліфчик і активно виступає за природність, кажучи про те, що це нормально: любити себе такою.
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Без макіяжу і укладок Емілі також показала чисте обличчя і сяючу шкіру, яку боїться зіпсувати частим нанесенням косметики. Теж саме стосується і її волосся-модель фанатично стурбована станом волосся через часті зміни зачісок на показах.
Як можна помітити на пікантних фото, під час вагітності змінилася не тільки фігура Емілі. Вона також змінилася в особі. Раніше, до народження сина, на знімках Емілі продемонструвала не тільки це, але ще і всю себе.
Шанувальники відзначили, що Ратаковскі останнім часом дуже радісна, до кого ж вона стане мамою вже навесні.
"Губи натуральні? Які великі... Всього найкращого для вашого дня і вагітності; у тебе саме приголомшливе сяйво вагітності. прям нове осіб; Так красиво; так, досконалість. Ось так треба; красиві; як завжди шикарно; бездоганний вигляд; цей живіт; вітаю Малятко; чистісінька Краса; ох як припухла вся».
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