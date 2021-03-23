Популярна актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в серіалі "Свати", підкорила яскравим образом в компанії чоловіка

Актриса знімається у фільмах з 1970-х років, пише Politeka.net. Кравченко втілила в життя багато героїнь, але найбільшу популярність їй принесла роль Валюхи в серіалі "Свати".

Зірка полюбилася глядачам настільки, що ті створюють сторінки в Instagram, присвячені їй. Так, в одному з таких акаунтів з'явився знімок актриси в компанії чоловіка в хутряній шапці.

Тетяна одягла яскравий головний убір з хусткою. Також на ній була дублянка і спідниця, завдяки якій вона блиснула ніжками в чобітках. У руці артистка тримала парасольку. Макіяж з червоною помадою не міг також не привернути увагу.

Тетяна широко посміхалася і виглядала дуже щасливою.

"Свати ❤️", - написали автори поста.

Майже за годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Чекаємо нові серії! Валентина Петрівна-красуня!!!", "Ну коли ж вжееее😢 😍", "супер😍", "Ви наше народне надбання! Люблю Вас і як актрису, і як людину!!! Удачі вам у всьому!!!", "Здрастуйте, ви дуже хороша актриса, чекаємо продовження Сватів, мені дуже сподобався цей серіал, Дуже хороший, і особливо смішний", "Краща", " коли вже?",- написали користувачі мережі.

Відзначимо, зараз фанати серіалу з нетерпінням чекають виходу сьомого сезону серіалу "Свати". Однак точна дата виходу поки невідома, адже у зв'язку з карантином зйомки доводилося переносити.

Нагадаємо, що Валюха зі " Сватів "несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".

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