Астролог Павло Глоба попередив знаки Зодіаку про прийдешні проблеми

Всього фахівець виділив чотирьох представників зодіакального кола, для яких період з 21 по 28 Березня може принести неприємності, передає Slovofraza.



Близнюки



Глоба радить уникати Близнюкам необдумані дії в любовній сфері. За словами фахівця, це може спровокувати скандал. В кінці тижня до вас можуть нагрянути гості, знайомство з якими, виявляться не найприємнішими.

Лев



У народжених під цим сузір'ям почнеться прекрасний час для зростання на роботі, але все може закінчитися плачевно. Співбесіди на нове місце принесуть свої плоди, але можуть стати і причиною великої сварки. Глоба радить Левам бути обережніше за кермом і під час тренувань.

Діва

За словами фахівця, представникам цього сузір'я не можна допускати помилок ні в любові, ні в роботі, ні в домашніх справах. У вас можливі сварки і необгрунтовані образи з другою половинкою. Глоба радить Дівам бути більш прагматичними.

Козоріг

Тиждень у Козерогів не задасться з першого для, а проблеми почнуться вже з 22 березня. Глоба настійно радить уникати спілкування з токсичними людьми. Астролог запевняє, що вам буде під силу впорається з негараздами.



Варто відзначити, що в найближчим часом посміхнеться удача чотирьом представникам Зодіакального кола. Зірки будуть прихильні до Ракам, Стрільцям, Водоліям і Овнам.

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