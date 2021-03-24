Померла відома українська журналістка Анна Липковська
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив драматург і театральний режисер Павло Ар'є.
"Проклятий ковід ... Забирає кращих, справжнісіньких людей, гірко плачу .... Анна Липковська, спасибі, що були з нами. Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.
Театральний критик і колега Липковської Олег Вергеліс уточнив, що причиною смерті стали ускладнення, які викликав коронавірус.
Анна Липковська пішла з життя у віці 53 роки.
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В останні роки вона була викладачем Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.
Вона викладала студентам історію театру, історію Всесвітньої драматургії та керувала магістерськими роботами.
Раніше ми розповідали, що на Кіровоградщині в результаті аварії загинув 29-річний український музикант Артем Язловецький.
Винуватцем аварії став водій джипа BMW на єврономерах, який на слизькій дорозі пішов на обгін. Він не впорався з керуванням і його почало крутити по зустрічній смузі. BMW врізався в Славуту і буквально зніс з дороги.
Язловецький загинув не місці.
Нагадаємо, обірвалося життя видатного українця, Країна вражена.
Як повідомляла Politeka, помер відомий українець.
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