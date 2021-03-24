Збірна України не змогла перемогти французів у першому матчі відбору до Чемпіонату світу - 2022



Як пише Politeka.net, матч Україна-Франція проходив у рамках кваліфікації на Чемпіонат світу - 2022. Підопічні Андрія Шевченка підійшли до поєдинку в статусі аутсайдера зустрічі. Команда Дідьє Дешама виходила на поле набрати три перші очки, а синьо-жовті мали реабілітуватися за прикру поразку від французів - 7:1.

Головний тренер українців Андрій Шевченко на прес-конференції зазначив, що висновки були зроблені і команда підійде в іншому рівні концентрації. Коуч розповів, що хоч Степаненко, Циганков, Бесєдін і Ярмоленко не зможуть допомогти на полі, але українці підготувалася і підійшли до поєдинку в гарному настрої.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам заявив, що до матчу готові всі 26 гравців і у нього є великий вибір, кого випустити на поле. Наставник французів додав, що українська збірна добре себе показала проти Іспанії, тому перемога французів 7:1 не показує справжній рівень синьо-жовтих.

Команди за кілька хвилин до початку вийшли на поле, де прозвучали гімни України та Франції, після чого арбітр просвистів рівно о 21:45 і матч розпочався.

Збірній Україні не знадобилося багато часу на розгойдування, адже Олександр Зінченко перехопив м'яч у центрі поля і протягнув його до воріт суперника, після чого пробив. Французи відповіли кількома небезпечними моментами, перевіряючи на міцність українського голкіпера. Першого голу довелося чекати 19 хвилин, коли Грізманн пробив від кута штрафного - точно в дальню дев'ятку, а Бущан не зміг потягнути м'яч. Як стало зрозуміло на повторі, під час атаки французи опинилися в офсайді, але арбітр проігнорував цей момент і не став скасовувати взяття воріт.

Вже на 23-й хвилині рефері зустрічі міг поставити пенальті у ворота України, але пробачив Бущана, який збив французького гравця. Збірна Франції продовжила контролювати зустріч, не даючи створити небезпечних моментів біля своїх воріт. Вже на 41-й хвилині Віталій Миколенко міг перевірити на міцність Уго Льоріса, але вдарив вище воріт. Через кілька хвилин арбітр відправив команди на перерву. Перший тайм закінчився 1: 0 на користь французької збірної.





Через 15 хвилин команди вже повернулися на поле і рефері дав старт другому тайму. Французи почали активно атакувати і підходити до володінь Георгія Бущана, але небезпечних моментів не вдалося створити. Українці перехопили ініціативу після 50-ї хвилини і все більше підходили до воріт французів. На 57-й хвилині Караваєв закинув під удар Сидорчуку, після чого Сергій пробив в ноги Кімпембе, але м'яч закотився в сітку. Автогол був записаний на Преснеля Кімпембе, від якого відскочив "круглий".





На 60-й хвилині підопічні Дідьє Дешама могли зрівняти рахунок, але Бущан зміг врятувати ворота. Українці намагалися виходити в контратаки, але нічого серйозного не створили. До 80-ї хвилини тренери збірних почали активно робити заміни. Шевченко зняв тріумфатора матчу Сергія Сидорчука, а Дешам замінив Мбаппе. До кінця основного часу небезпечних моментів не було, тільки на 90-й хвилині Кімпембе міг реабілітуватися за автогол і пробив по воротах, але Григорій потягнув м'яч.

Останні хвилини зустрічі українцям вдалося відбитися від французів. Арбітр після чотирьох додаткових хвилин дав фінальний свисток. Підопічні Андрія Шевченка змогли вигризти нічию у Франції незважаючи на скандальну помилку арбітра.

Франція - Україна 1: 1

Голи: Грізманн, 19 - Кімпембе, 57 (авт.)

Франція: Льоріс - Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес - Коман (Дембеле, 64), Канте, Рабіо, Мбаппе (Мартіаль, 77) - Грізманн, Жиру (Погба, 63).

Україна: Бущан - Караваєв, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Шапаренко (Зубков, 86), Малиновський, Сидорчук (Коваленко, 79), Зінченко - Яремчук (Мораес, 72).

Попередження: Павар.