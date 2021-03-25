У кого почнеться зовсім інше життя

Астролог Тамара Глоба назвала знаки зодіаку, яких чекає удача в квітні

За словами фахівця, серед щасливчиків виявляться три представники зодіакального кола, передає "ЕГ".

Діва

У народжених під цим сузір'ям з'явиться чимало шансів, що б поліпшити своє життя. За словами астролога, Дівам не варто боятися чогось нового і варто ризикувати. Представників цього знака Зодіаку нарешті залишать у спокої негаразди і проблеми, а життя піде по зовсім новому руслу.

Стрілець Астролог запевняє, що другий весняний місяць стане періодом справжнього щастя для Стрільців. Глоба запевняє, що ви будете почувати себе набагато краще не тільки у фізичному, а й моральному плані. Крім того, представників цього знака Зодіаку очікують приємні сюрпризи на роботі, які будуть пов'язані з фінансами. Стрільці в квітні забудуть про невдачі. Рак Біла смуга настане в житті і народжених під цим сузір'ям. Глоба запевняє, що всі неприємні ситуації вирішаться і можна буде підняти голову і підбадьоритися. Другий весняний місяць принесе у ваше життя довгоочікуване душевну рівновагу і дозволить налагодити ситуацію в родині. Цей період ідеально підійде для того, щоб зайнятися творчістю і собою.

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