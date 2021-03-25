А колись його обожнювали не в одній країні

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Така доля наздогнала і Володимира Шевелькова, який зіграв гардемарина князя Микиту Григоровича Оленєва в чотирисерійному телефільмі " Гардемарини, вперед!".

Зараз акторові 59. Його життєвий і творчий шлях був досить не простий.

У Шевелькова було все добре, поки його не покликали в " гардемарини..."» Зйомки в культовому фільмі стали для нього переломними.



За словами актора, він відчував неприязнь з боку інших учасників картини.

Після "Гардемаринів" Шевельков знявся ще в декількох фільмах, але з приходом 1990-х, а з ними прийшло усвідомлення того, що російське кіно закінчилося.

Тоді актор вирішив зайнятися рекламою і пропав з екранів на десять років.

Цей життєвий період він переживав непросто: актор почав вживати алкоголь.

"Віскі було моїм ліками. Жорсткий, зізнаюся, період. Зрозумів, що нормально можу «тримати» 400 грамів віскі. Косим, звичайно, стаю, але не небіжчиком. А раніше ні за що не зміг би. Взагалі всерйоз не випивав. А вже так, як під час» льодовикового періоду", не пив ніколи в житті. Сподіваюся, і далі не доведеться", - поділився актор в інтерв'ю "7 днів".

Саме проект "Льодовиковий період" вдихнув у нього нове життя.





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