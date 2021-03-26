Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яким посміхнеться фінансова удача

Всього фахівець виділив трьох щасливчиків квітня в грошовому плані, передає NTR24.

Діва

Народжені під цим сузір'ям стануть головними улюбленцями долі другого весняного місяця. Вас чекає справжній фінансовий бум. За словами астролога, на вас буквально обрушиться грошовий шквал, якого буде не зупинити. Перш за все, на Дів чекає прорив на роботі.

Риби

Поліпшити своє фінансове становище отримають шанс і представники цього знака Зодіаку. Глоба запевняє, що гроші до вас прийдуть звідки ви навіть не припускали: у вас з'явиться впливовий покровитель. У підсумку ваше життя перетвориться в казку.

Козоріг

Ще одним щасливчиком квітня став Козеріг. Представники цього зодіакального сузір'я можуть розраховувати на додатковий дохід. За словами астролога, у вас налагодяться справи на роботі, а начальник здивує небувалою щедрістю.

У той же час Глоба попереджає, що фінансова удача буде супроводжувати тільки наполегливим представникам цього знака зодіаку, тому не варто чекати з моря погоди, а брати все в свої руки.

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