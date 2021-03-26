Американці, що живуть у Ванкувері і Сіетлі стали свідками унікального явища

Як передає Politeka.net, кадри публікують очевидці в соцмережах (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

Космічні тіла летіли по небу на Портлендом і Сіетлом, а місцеві жителі були просто в шоці від побаченого.

Як виявилося, це останки другого ступеня ракети SpaceX, яку запустили 4 березня, що згорають в атмосфері.

Частина ракети Falcon 9 після запуску повинна була повернутися на Землю, але замість цього вона згоріла, коли потрапила в атмосферу Землі.

"Швидкість входу настільки велика, що матеріал, з якого він зроблений, стає світиться, тому він в основному згорає", - кажуть астрономи.

За словами фахівців, здебільшого останки згорять в атмосфері Землі, тому реальної небезпеки його падіння на Землю немає.





Anybody get any footage of that light in the sky over Salem?#meteor #Meteora pic.twitter.com/7QYzN0ZW4U — Dan Wright (@DanWrig42391786) March 26, 2021

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