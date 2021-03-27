Це повинно бути дуже важко

Відома українська співачка, екс-солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос розповіла про важку втрату

Шанувальники зірки знають, що вона захоплюється саморозвитком і постійно приділяє увагу цій темі. У зв'язку з цим люди нерідко задають їй питання про це або приходять за порадою. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram співачка розповіла, чи є у неї самої людина, яку вона вважала б своїм наставником.

Один з підписників поцікавився у Дімопулос: "Чи є у вас духовний наставник, учитель? Хто? Дякую!".

На це Санта відповіла, що таких людей у неї в житті було кілька. Однак, один з них вже відійшов у інший світ.

"На моєму життєвому шляху їх було кілька. Один дуже близький моїй душі монах спочив зі світом", - розповіла зірка.

Судячи з минулого часу, зараз у Санти немає наставника, і вона продовжує духовно рости самостійно.

Варто відзначити, що Дімопулос не тільки успішно будує кар'єру на сцені і займається духовним зростанням, але і ретельно стежить за собою. Санта-мама двох дітей, але цього не скажеш по її молодому і свіжому вигляду. Здається, час для неї зупинився. Такий висновок можна зробити, подивившись архівні фото знаменитості.

Нещодавно зірка опублікувала в сторіс Instagram знімок, зроблений в 2013 році. На фото з подругами розкішна брюнетка позувала праворуч, вона підморгнула в камеру.

Нагадаємо, зірка "Танців з зірками" Дімопулос в образі героїні Санти-Барбари полонила виглядом: "О боги, що це за Багіра".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос з "Танців з зірками" вразила "інструкцією" по вихованню маленької дочки: "вчиться бути жінкою".

Також Politeka писала, що Дімопулос з "Танців з зірками" показала, як виглядала раніше: "Вже майже 10 років...".