Відома американська актриса, співачка і фотомодель Періс Хілтон показала розкішний бюст і моментально зібрала величезну кількість лайків
Як передає Politeka.net, свіжий кадр з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.
Так, відома тусовщиця і гламурна блондинка вирішила не зраджувати своєму улюбленому кольору і в черговий раз одяглася у все рожеве з блискучими блискітками.
На ній було надіто гарне плаття, розшите стразами, а родзинкою вбрання стало величезне декольте, яке ледь прикривало пружні принади світської левиці. Сережки з дорогоцінними каменями, укладені локони і яскравий макіяж на обличчі довершували гламурний образ світської левиці.
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Періс попозувала з всесвітньо відомою білою милою кішечкою з червоним бантом під назвою Hello Kitty.
Менше, ніж за годину нове фото «блондинки в шоколаді» зібрало понад 200 тисяч лайків, всього ж на сторінку епатажної знаменитості підписані понад 14 мільйонів людей.
"Справжня ікона стилю", - захоплюються в коментарях.
Раніше ми писали, Періс Хілтон з'явилася в розкішній сукні і підкорила всіх своєю посмішкою.
Знаменитість з'явилася в Малібу в довгій легкій сукні зі сміливим декольте. Великий виріз в районі грудей скріплювався довгими чорними бретельками.
Легка тканина струмувала по тілу, а довгий розріз на спідниці вбрання дозволив поглянути на стрункі ніжки в туфлях.
Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.
Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».