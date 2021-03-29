Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, у яких кінець березня і початок квітня скластися найкращим чином

У період з 29 по 4 число серед улюбленців долі виявляться чотири представники зодіакального кола, передає Slovofraza.

Овен

Народжені під цим сузір'ям отримати унікальний шанс значно поліпшити своє життя. За словами астролога, 1, 2 і 3 квітня стануть для вас успішними днями. Овнів очікують приємні новини на роботі, а в любовній сфері настане просто фантастичний час.





Стрілець

У цей період Стрільці отримають можливість поліпшити свої становище на роботі, що стане запорукою успіху з фінансами. За словами астролога, народженим під цим сузір'ям буде везти у всьому.

Водолій



Представникам цього знака Зодіаку варто поберегтися 30 березня. Глоба запевняє, що цей день може виявитися для вас не з легких. А ось залишок тижня стане ідеальним часом для подорожей і нових звершень на роботі. Астролог радить більше часу проводити з близькими і знайомими, самотність в ці дні не піде вам на користь.

Риб



Найважливішою для вас стане фінансова сфера. Астролог рекомендує представникам цього сузір'я саме в цей період задуматися про серйозні покупки. Також не буде зайвим вкладеться в нову справу - в результаті ви опинитеся в плюсі. У той же час Глоба закликає риб не забувати про близьких.





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