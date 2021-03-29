Теофімо Лопес різко висловився у бік Василя Ломаченка
Американський боксер, який восени минулого року переміг і відібрав всі титули в українця у властивій собі манері "подякував" Ломаченку за отриманий досвід.
"Той поєдинок став випробуванням для мене, я багато чого почерпнув, як і у випадку з іншими моїми суперниками. Безсумнівно, бій з Ломаченком став для мене уроком. Я став досвідченішим і поліпшив свої навички", - передає слова спортсмена isport.
За словами американця, він використовував проти Василя його ж прийоми, але вже вдосконалені.
"Ми і так знаємо, що потрібно робити в таборі і як підходити до бою, але я взяв у Ломаченка хороші речі і додав їх у власний арсенал. Так що спасибі, Ломаченко. Все одно йди на х**, але спасибі", - заявив боксер.
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Нагадаємо, що 32-річний український боксер Василь Ломаченко програв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
За результатами поєдинку судді одноголосним рішенням віддали перемогу 23-річному американцеві Теофімо Лопесу.
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