Зірка довела, що їй нема чого соромитися

Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи блиснула грудьми без білизни

Знаменитість ніколи не соромилася свого тіла, саме тому з легкістю вибирає найвідвертіші образи, пише Politeka.net. Здається, навіть у звичайному повсякденному житті Ратаковськи не може відмовитися від демонстрації своїх форм.

Так, зірку підловили під час прогулянки містом без нижньої білизни. Архівні фото розмістили в одній з груп, присвячених Ратаковськи.

На знімках зірка була відображена в синьому жакеті на голе тіло. Модель розстебнула ґудзики і блиснула пишним бюстом. Тканина настільки ненадійно прикривала груди, що створювалося враження - зараз все найпікантніше з'явиться у всіх на виду.

Модель підкреслила талію паском і завершила образ стильними окулярами і сумочкою.

Група тільки набирає популярність, тому за дві години публікація зібрала всього близько 300 лайків.

"Королева пікантності", - написав один з шанувальників.

Відзначимо, в одному з інтерв'ю Емілі Ратаковськи зізналася, що її оголене тіло допомагає їй заробляти, і поки вона молода, зірка буде отримувати вигоду.

Зазначимо, 8 березня Ратаковськи вперше стала мамою. Зірка народила хлопчика від свого чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда.

Красуня продовжує радувати шанувальників сміливими фото вже з малюком. Наприклад, на одному з останніх знімків знаменитість показала, як годує грудьми.

"Гарний хлопчик", - написала Ратаковськи.

Користувачі мережі написали багато приємного матері і малюкові.

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