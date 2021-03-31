Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи блиснула грудьми без білизни
Знаменитість ніколи не соромилася свого тіла, саме тому з легкістю вибирає найвідвертіші образи, пише Politeka.net. Здається, навіть у звичайному повсякденному житті Ратаковськи не може відмовитися від демонстрації своїх форм.
Так, зірку підловили під час прогулянки містом без нижньої білизни. Архівні фото розмістили в одній з груп, присвячених Ратаковськи.
На знімках зірка була відображена в синьому жакеті на голе тіло. Модель розстебнула ґудзики і блиснула пишним бюстом. Тканина настільки ненадійно прикривала груди, що створювалося враження - зараз все найпікантніше з'явиться у всіх на виду.
Модель підкреслила талію паском і завершила образ стильними окулярами і сумочкою.
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Група тільки набирає популярність, тому за дві години публікація зібрала всього близько 300 лайків.
"Королева пікантності", - написав один з шанувальників.
Відзначимо, в одному з інтерв'ю Емілі Ратаковськи зізналася, що її оголене тіло допомагає їй заробляти, і поки вона молода, зірка буде отримувати вигоду.
Зазначимо, 8 березня Ратаковськи вперше стала мамою. Зірка народила хлопчика від свого чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда.
Красуня продовжує радувати шанувальників сміливими фото вже з малюком. Наприклад, на одному з останніх знімків знаменитість показала, як годує грудьми.
"Гарний хлопчик", - написала Ратаковськи.
Користувачі мережі написали багато приємного матері і малюкові.
Нагадаємо, Ратаковськи без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак
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