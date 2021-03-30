Профільний Комітет Верховної Ради рекомендував схвалити законопроект про штрафи за порушення самоізоляції, який уряд зареєстрував ще наприкінці 2020 року

Законопроектом пропонується посилити відповідальність людей, які у зв'язку з хворобою перебувають в обсервації або на самоізоляції, пише «Слово і Діло».

Документом пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення частину, яка передбачатиме відповідальність за порушення режиму самоізоляції. Якщо документ схвалять, українцям, які порушили правила, загрожуватиме штраф у розмірі 200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це від 3,4 тис. до 8,5 тис. гривень.

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Варто відзначити, що інші штрафи збережуться. Нагадаємо, що зараз діє штраф за порушення правил карантину в розмірі 17-34 тис.гривень для пересічних громадян і 34-170 тис. гривень для чиновників. Також існує штраф за перебування в громадських місцях без маски. Порушники платять 170-255 гривень.

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Зазначимо, що в Україні вже понад 1,7 млн людей захворіли коронавірусом. На даний момент столиця і 10 областей знаходяться в «червоній» зоні і оголосили локдаун. Незважаючи на постійне зростання рівня захворюваності, багато українців нехтують правилами самоізоляції, тому Кабмін і запропонував збільшити штрафи за це порушення.

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Нагадаємо, що одеситам загрожують нові штрафи, введена заборона до 15 червня: за що доведеться віддати до 1190 гривень.

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