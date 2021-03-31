Чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес поділився очікуваннями від бою Натані-Ломаченко
Американець, якому вдалося перемогти обох боксерів зазначив, що і Василь Ломаченко і його можливий візаві перебувають хорошій формі.
Лопес впевнений, що поєдинок буде видовищним, оскільки "Накатані - не покидьок, як і брухту".
"Можливо, поєдинки зі мною по-своєму зробили їх краще. Це бізнес, однак ми допомагаємо один одному, коли беремо участь у важких боях. Ти стаєш краще. Це відмінний поєдинок. Мені здається, що всі будуть його дивитися", - наводить слова Лопеса sport.ua.
Раніше американський боксер, який восени минулого року переміг і відібрав всі титули в українця, у властивій собі манері "подякував" Ломаченку за отриманий досвід, обматюкавши його.
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За словами боксера, він використовував проти Василя його ж прийоми, але вже вдосконалені.
Варто відзначити, що промоутер українця Боб Арум повідомив, що бій намічається влітку цього року.
Для 33-річного українця це буде перший бій після його поразки Лопесу.
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