Чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес поділився очікуваннями від бою Натані-Ломаченко

Американець, якому вдалося перемогти обох боксерів зазначив, що і Василь Ломаченко і його можливий візаві перебувають хорошій формі.

Лопес впевнений, що поєдинок буде видовищним, оскільки "Накатані - не покидьок, як і брухту".



"Можливо, поєдинки зі мною по-своєму зробили їх краще. Це бізнес, однак ми допомагаємо один одному, коли беремо участь у важких боях. Ти стаєш краще. Це відмінний поєдинок. Мені здається, що всі будуть його дивитися", - наводить слова Лопеса sport.ua.

Раніше американський боксер, який восени минулого року переміг і відібрав всі титули в українця, у властивій собі манері "подякував" Ломаченку за отриманий досвід, обматюкавши його.

За словами боксера, він використовував проти Василя його ж прийоми, але вже вдосконалені.

Варто відзначити, що промоутер українця Боб Арум повідомив, що бій намічається влітку цього року.

Для 33-річного українця це буде перший бій після його поразки Лопесу.

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