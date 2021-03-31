Астролог Павло Глоба назвав везунчиків квітня серед знаків Зодіаку



За словами фахівця, другий місяць весни значно поліпшить фінансове становище Тельців, Льовів і стрільців, передає dailyhoro.



Тілець

Народжені під цим сузір'ям мають всі шанси переосмислити своє життя. Глоба запевняє, що емоційний струс позитивно позначиться на ваших фінансах. У вас з'являться нові можливості для заробітку. На роботі Тельців також очікує прорив.

Лев

Представники цього знака Зодіаку крім успіхів в любові, будуть переживати фантастичний час в грошовому плані. Квітень надасть вам прекрасну можливість розбагатіти. За словами фахівця, успіх вас чекає вже з першої спроби. Також цей період стане вдалим для пошуків нових джерел доходу або зміни сфери діяльності.

Стрілець

Другий весняний місяць пройде у вас під заступництвом грошової удачі. Угоди в бізнесі і робочі моменти будуть вдаватися вам на ура, але грошовий успіх для вас буде чреватий невдачами в коханні.

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