В даний момент влада всерйоз розглядає додаткові заходи посилення карантину в Україні

Як стало відомо 31 березня, в Києві вирішили посилити обмежувальні заходи. Зокрема, йшлося про обмеження роботи громадського транспорту. Також з'явилися повідомлення про те, що в столиці можуть ввести комендантську годину. Однак, РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляє, що про введення комендантської години в Україні мови поки не йде.

Проте в уряді дійсно розглядають можливі заходи щодо посилення обмежень. Зокрема, можуть бути посилені патрулі Нацгвардії, які стежитимуть за дотриманням обмежувальних заходів.

Також обговорюється можливість закриття міжобласного транспортного сполучення. При цьому, джерело підкреслює, що конкретного рішення з цього питання поки немає.

Він додав, що в Києві вирішено ввести повний локдаун.

Варто відзначити, що в останні тижні ситуація з коронавірусом в Україні залишається важкою. Так, за 30 березня в країні було зафіксовано 11 226 нових випадків зараження. Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що за добу в лікарню потрапили 5558 заражених.

За весь час пандемії в Україні було зафіксовано 1 674 168 випадків зараження. 1 313 481 людина одужала і ще 32 825 померли.

Нагадаємо, закриваються всі школи і дитсадки, транспорт по спецпропусках: суворий карантин вступає в силу в Києві.

Як повідомляла Politeka, локдаун в Україні: Ляшко назвав області, яким не потрібен жорсткий карантин.

Також Politeka писала, що Київ готують до серйозного посилення карантину вже з п'ятниці: закриють дитсадки і зупинять транспорт.