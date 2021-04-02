У Чернігові померла поетеса, голова обласної організації Спілки письменників України Ганна Арсенич-Баран, після виписки після коронавірусного захворювання

Як передає Politeka.net, про сумну новину сповістили на її сторінці в Facebook, близькі та колеги, розмістили слова співчуття поетесі та прекрасній жінці, яка була головою кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у Чернігівському ОІППО ім. К. Д. Ушинського.

"Сьогодні відійшла до Господа письменниця, викладач і просто чудова людина - Анна Арсенич-Баран. Словами важко висловити біль втрати, адже вона назавжди залишиться в наших спогадах і серцях веселою, енергійною і життєрадісною, повною сил і натхнення", - написав архімандрит Пімен кіт.

"Господи Боже, не можу в це повірити! Вже немає з нами такої світлої, милої, життєрадісної людини, письменниці і вченого Анни Арсенич-Баран ... Ще ж нещодавно переглядав її сторінку ... А вчора ввечері її не стало через ускладнення після короновірусу. Люди, бережіть себе і своїх рідних в цей недобрий час ...",- написав голова журі секції "Літературна творчість" у Малій академія наук України.

Колеги, студенти, читачі, висловлюють глибоку скорботу і співчуття рідним і близьким письменниці.

"Як!? Ще позавчора спілкувалися? Звідки інфа? Що сталося?... Боже мій... Не вірю...",- пишуть знайомі Анни...

Сама з Івано-Франківщини, Ганна стала частинкою Чернігівщини, багато працювала не тільки над своїми роботами, а й над вихованням своїх учнів...

Влітку цього року поетесі мало виповниться 51 рік. Відомо, що Анна лікувалася від коронавірусу, і 31 березня була виписана з лікарні з поліпшенням. За постами в соцмережі, які написані близькими відомо, що хвороба проходила з ускладненнями.

Померла вона 1 квітня пізно ввечері раптово. Є автором 14 книг прози та поезії, антології Української Християнської віршованої молитви, кількох словників та понад 100 посібників з української мови та літератури.

Днями вийшла збірка віршів поетеси:

У письменниці залишилися чоловік (настоятель П'ятницької церкви о. Мирон) і дорослий син Іван.

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