Відома українська модель Альона Омович, яку порівнюють з Кім Кардашьян, переборщила з пікантністю на примірці купальника

Струнка дівчина, що працює альтернативною моделлю, не може нікого залишити байдужими, адже її зовнішній вигляд дуже далекий від загальноприйнятих стандартів краси. Саме це турбує користувачів мережі Instagram, які спостерігають за життям Омович.

Як можна помітити на фото, представленому на фан-акаунті, дівчині є що показати і це завдяки пластиці. Від природи Олена дуже струнка і навіть аномально худа, але її це не бентежить, і вона спокійно харчується фаст-фудом, коли захоче, в іншому вважаючи за краще корисну їжу.

Тим не менш, такий плоский живіт є предметом для заздрості, а зроблений бюст шостого розміру взагалі піддається критиці кожен раз.

Можна помітити також, що дівчина любить робити акцент на цьому, тому навіть в небесно-блакитному бікіні спеціально майже зняла лямки і шматочки тканини, що прикривають її гідності. Накладні пасма, заплетені в коси, а також спущені джинсові шорти надали її цибулі зухвалості.

Також дівчина опублікувала фото в прозорому костюмі, який ідеально підкреслив форми красуні. Дівчина зробила місток, задерши додатково ногу.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Нікому! Не дозволяй зіпсувати твій день. Це твій день, зіпсь його сама"," прекрасна Олена"," Ти виглядаєш просто фантастично"," Ти така гаряча і красива"," це вогнище","Без трусиків, однозначно".

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