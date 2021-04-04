Карантинні обмеження посилять вже з понеділка

У зв'язку з тим, що рівень захворюваності коронавірусом занадто високий, вводяться додаткові обмежувальні заходи, пише Politeka.net.

Так, з п'ятого квітня в столиці проїзд у транспорті дозволять тільки по спецпропусках.

У Києві з понеділка також не будуть працювати всі школи і дитсадки, тоді як раніше школу могли відвідувати учні 1-4 класів.

У магазинах і установах торгівлі рекомендували ввести час для обслуговування пенсіонерів - з 10 до 12 години ранку.

Державним і комунальним лікарням не можна буде проводити планові госпіталізації, крім тих, коли є загроза для життя. Також у лікарнях допомагатимуть вагітним, породіллям і новонародженим, і онкохворим.

З 1 квітня діятиме мінімум до 12 квітня заборона на роботу сільськогосподарських ярмарків.

Решта обмежень діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Києві - найбільш напружена ситуація з госпіталізаціями хворих коронавірусом. Так, у столиці показник заповненості ліжок з киснем становить 85,8%.

Крім того, ЗМІ навіть заїкнулися про введення комендантської години в Києві. Однак, за словами Степанова, це можливо, якщо в Україні введуть надзвичайний стан. Якщо останній приймуть, то буде комендатська година.



Зараз потрібно дотримуватися всіх карантинних заходів, щоб хвороба не поширювалася.

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