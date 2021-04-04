Мережу сколихнула новина про загибель Кирила Пінджояна, який встиг прославитися, як актор і ведучий дитячих програм
Про смерть підлітка стало відомо 4 квітня. Три дні тому Кирилу виповнилося 14 років. Хлопчик випав з вікна квартири на третьому поверсі в Солнечногорському районі Підмосков'я.
У ЗМІ повідомляють, що хлопець намагався зробити селфі на підвіконні — і не втримався. Він був вдома з бабусею, але жінка в цей момент перебувала в душі та не бачила, чим займається онук.
Кирило Пінджоян - син засновника і худрука театр-студії "Непоседы" Олени Пінджоян, один з ведучих концертів цієї студії. Також вів інші дитячі програми на телеканалах і знімався в кіно.
В одному з останніх своїх постів в Instagram Олена Пінджоян вітала сина з 14-річчям. Тепер же користувачі висловлюють свої співчуття у зв'язку з жахливою втратою.
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"Як шкода...ось тільки день народження був... 💔 💔 💔 М'яких хмар, Кирило...😢"
"Співчуваю вашому горю😞....немає слів..."
"Це якось дико.... Ненормально... (((((("
"Співчуваю батькам"
"Який жах. І вітання і співчуття 😢"
"Як маг скажу, дуже схоже на добре зроблену порчу на смерть. Жодного разу не збіг. Або заздрість, або зведення рахунків..."
Раніше ми розповідали про 15-річну дівчину, яку знайшли загиблою під вікнами багатоповерхівки в Одесі. За попередньою інформацією, нещасна викинулася з вікна 7 поверху і розбилася на смерть.
Причини, за якими дитина зважилася на такий відчайдушний вчинок, невідомі, проте автори Telegram-каналу "ХУDЕSSА" відзначають, що юна одеситка страждала депресією та перебувала на обліку у невропатолога.
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