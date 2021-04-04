Популярна українська співачка MamaRikа зізналася, що дуже важко переносить розлуку зі своїм чоловіком

Як відомо, виконавиця MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) після заміжжя переїхала до Одеси з Києва.

Співачка зізнавалася, що довгий час мріяла переїхати з Києва. Тому вона з чоловіком вирішила жити в Одесі-на батьківщині чоловіка Сергія середи.

Подружжя не люблять надовго розлучатися, адже їм частенько доводиться мотатися у справах до столиці. Так було і цього разу, однак після повернення у свій новий дим, чоловікові зірки довелося знову виїхати до Києва аж цілих два тижні. Про це mamarikа повідомила своїм шанувальникам в Instagram, передає Politeka.net

"Мамка вже повернулася в Одесу,і все ніби ок,але мій Сєргєіч на наступний ж день знову чухнув в Київ.І не на кілька днів- на цілих два тижні...

Я усвідомила,шо ми за всі 6 років так надовго розлучалися мабуть всього кілька разів.

І таки я сумую!😢Шо таке 14 днів скажите ви,а от для нашої родини це довго і важко,бо ми все звикли робити разом🤷‍♀️Погода теж не допомагає ",- написала співачка.

Свій пост вона проілюструвала знімком, на якому кохані позують в білих домашніх халатах, обнявшись. Сергій ніжно цілує MamaRikу в щоку, а вона закрила очі від насолоди.

Шанувальники почали підбадьорювати співачку в коментарях.

"Не сумуй»,

"Які смішні» ,

"Такі красиві", - пишуть вони.

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