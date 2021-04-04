Відома українська модель Інна Горячковська показала себе, захоплюючи сміливістю

Як пише Politeka.net, Інна досить давно відпочиває в Південній Америці і постійно ділитися гарячими образами в соціальних мережах. Дівчина обожнює увагу і регулярно з'являється в різних конкурсах і шоу. Щоб мати кращий ефект, модель вибирає дуже пікантні вбрання, якими епатує публіку.

Цього разу Інна здалася в червоному купальнику з білими квіточками, а образ доповнила стильними окулярами. Зірка стояла в басейні, танцюючи під музику і трясучи пишним бюстом у величезному декольте.

Фанати подивилися ролик кілька сотень разів і залишили кілька коментарів:

"Тихий жах", "Я тебе люблю", "вогонь", "Давай зробимо блокнот, Моя прекрасна мила", "шикарна дівчина, просто вогонь", "ось це апарат, супер бомба", "Прикольненько".

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Так, намокла блондинка, вся в піні, розпласталася на капоті сірого авто, вміло орудуючи змиленою мочалкою. Дівчина без тіні збентеження продемонструвала апетитні форми, за що і була нагороджена сотнями "лайків" за лічені хвилини.

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