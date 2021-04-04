Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл вразила новим образом

Як пише Politeka.net, 50-річна модель продовжує стежити за собою, адже фігура красуні вражає. Іноді Наомі навіть показує, як тренується, публікуючи різні ролики в Instagram. Також красуня не перестає радувати відвертими образами, завдяки яким прославилася ще в 90-х.

Цього разу красуня показала фото, де позувала у великому вбранні, який відчинила перед камерою. І можна відразу помітити, що бюст модель ніяк не прикрила і його легко розглянути. Кемпбелл з'явилася серед дерев на природі, захоплюючи елегантною красою.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова", "така красива сестричка", "з Великоднем, Наомі", "ти приголомшлива, на вершині топа", "Чарівна", "красива картинка, ці фотографії, які ти робиш в Африці, - великого успіху всій команді, Щасливого Великодня", "навіть 20-річні позаздрять".

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На фото задоволена "Чорна пантера" позувала в обіймах Кендалл Дженнер і Белли Хадід. Обидві супермоделі можуть похвалитися тим, що прославилися на весь світ.

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