Співачка з талант-шоу "Фабрика Зірок-3" і телеведуча Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, показала форми в білизні
Артистка давно будує кар'єру на українському телебаченні, а нещодавно вона випустила новий хіт, повідомляє Politeka.net. Не забуває зірка й про соцмережі.
У своєму Instagram Тетяна опублікувала нове фото, на якому постала в нижній білизні. Зірка позувала на дивані в напівтемряві, демонструючи бюст в мереживному ліфчику.
Великі очі артистки сяяли, а сама вона посміхалася.
"Що робити для того, щоб вас полюбила камера? Фліртуйте з нею... Прийміть і полюбіть себе, свою внутрішню дитину... Насолоджуйтесь моментом...🔥 😎",- написала Воржева.
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Майже за годину публікація зібрала десятки лайків.
Зазначимо, Тетяна Воржева в одному з інтерв'ю розповіла, що її з дитинства порівнюють з Анджеліною Джолі. За словами української красуні, вона втомилася від цього
"До цієї актриси у мене абсолютно нейтральне ставлення. Хотілося б просто бути собою. Так, у нас один типаж, не більше", - розповіла Воржева.
Дівчина з дитинства була творчою особистістю, вона мріяла стати співачкою, актрисою і письменницею.
Красуня відучилася в Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка на філософському факультеті.
Зірка кілька років тому вела програму «Заковані» на Новому каналі. За концепцією шоу дівчина і кілька молодих людей протягом проекту знаходяться прикутими один до одного.
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