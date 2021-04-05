Співачка з талант-шоу "Фабрика Зірок-3" і телеведуча Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, показала форми в білизні

Артистка давно будує кар'єру на українському телебаченні, а нещодавно вона випустила новий хіт, повідомляє Politeka.net. Не забуває зірка й про соцмережі.

У своєму Instagram Тетяна опублікувала нове фото, на якому постала в нижній білизні. Зірка позувала на дивані в напівтемряві, демонструючи бюст в мереживному ліфчику.

Великі очі артистки сяяли, а сама вона посміхалася.

"Що робити для того, щоб вас полюбила камера? Фліртуйте з нею... Прийміть і полюбіть себе, свою внутрішню дитину... Насолоджуйтесь моментом...🔥 😎",- написала Воржева.

Майже за годину публікація зібрала десятки лайків.

Зазначимо, Тетяна Воржева в одному з інтерв'ю розповіла, що її з дитинства порівнюють з Анджеліною Джолі. За словами української красуні, вона втомилася від цього

"До цієї актриси у мене абсолютно нейтральне ставлення. Хотілося б просто бути собою. Так, у нас один типаж, не більше", - розповіла Воржева.

Дівчина з дитинства була творчою особистістю, вона мріяла стати співачкою, актрисою і письменницею.

Красуня відучилася в Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка на філософському факультеті.

Зірка кілька років тому вела програму «Заковані» на Новому каналі. За концепцією шоу дівчина і кілька молодих людей протягом проекту знаходяться прикутими один до одного.

Нагадаємо, що українська Джолі задерла сукню до непристойності і застигла в пікантній позі: «Красотища!».

Як повідомляла Politeka, українська Джолі розсунула ноги і показала гарячі рухи на природі: Відео заворожує.

Також Politeka писала, що українська Джолі в блискучому топі без білизни виставила напоказ ідеальне тіло:"це літо, хлопчик".