Астролог Павло Глоба визначив щасливчиків найближчих днів

Всього фахівець виділив чотирьох представників зодіакального кола, яким буде супроводжувати удача з 5 по 11 квітня, передає Slovofraza.

Овен

Доля буде до вас прихильна вже з Понеділка. Астролог зазначає, що для підкорення нових висот Овни повинні позбавиться від страхів. За словами фахівця, цей період ідеально підійде для здійснення великих покупок. У той же час Глоба радить бути обережніше під кінець тижня - 11 числа вас чекає несприятливий день.

Тілець

У народжених під цим сузір'ям з'явиться унікальний шанс змінити своє життя в кращу сторону. За словами астролога, найсприятливішими днями для цього стануть 8 і 9 квітня. Глоба запевняє, що основними сферами діяльності в цей період повинні стати бізнес і домашні справи.

Близнюки

Представникам цього знака Зодіаку астролог рекомендує більше спілкуватися з оточуючими, і менше часу проводити вдома. Для Близнюків буде не зайвою зміна обстановки і відпустку.

Лев

Глоба запевняє, що самотні народжені під цим сузір'ям зможуть в цей період можуть зустріти свою долю. 10 і 11 Квітня стануть для вас найсприятливішими днями. Чи не обійде удача стороною і ваші робочі моменти - зірки будуть в ідеальному положенні для Левів. У цей час їм варто більше відпочивати і менше думати про роботу.

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