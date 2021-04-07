Астролог Павло Глоба визначив невдах найближчих днів
За словами фахівця, в період з 5 по 11 Квітня труднощі настануть в житті чотирьох знаків Зодіаку, передає Slovofraza.
Рак
Народжені під цим сузір'ям зіткнуться з нестачею енергії і мотивації. За словами астролога, вашою опорою в такий важкий період можуть стати близькі і колеги по роботі. Не буде нічого поганого, якщо ви звернетеся до них за порадою або допомогою.
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Представникам цього знака Зодіаку варто готуватися до складних часів. Фахівець попереджає, що на цьому тижні будь-які конфлікти і сварки згубно позначаться на вашому майбутньому. Глоба радить до кожного питання підходити з максимальною концентрацією і не робити поспішних висновків.
Козоріг
Робота і любов - це головні сфери, де вам варто бути обережніше. За словами астролога, Козероги повинні більше часу приділяти домашнім справам. Вже до кінця тижня у вас все прийде в норму, а решта період стане для вас успішним в плані покупок.
Риби
Амурні справи у представників цього знака Зодіаку зазнають фіаско. Все може піти під укіс через вашу недовіру до другої половинки. За словами Глоби, цей тиждень варто провести в компанії коханих, а справи на роботі вирішувати без зайвих скандалів і конфліктів.
Астролог запевняє, що таким чином ви можете погіршити своє фінансове становище.
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