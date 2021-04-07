Астролог Павло Глоба визначив невдах найближчих днів

За словами фахівця, в період з 5 по 11 Квітня труднощі настануть в житті чотирьох знаків Зодіаку, передає Slovofraza.



Рак

Народжені під цим сузір'ям зіткнуться з нестачею енергії і мотивації. За словами астролога, вашою опорою в такий важкий період можуть стати близькі і колеги по роботі. Не буде нічого поганого, якщо ви звернетеся до них за порадою або допомогою.

Діва

Представникам цього знака Зодіаку варто готуватися до складних часів. Фахівець попереджає, що на цьому тижні будь-які конфлікти і сварки згубно позначаться на вашому майбутньому. Глоба радить до кожного питання підходити з максимальною концентрацією і не робити поспішних висновків.

Козоріг

Робота і любов - це головні сфери, де вам варто бути обережніше. За словами астролога, Козероги повинні більше часу приділяти домашнім справам. Вже до кінця тижня у вас все прийде в норму, а решта період стане для вас успішним в плані покупок.

Риби

Амурні справи у представників цього знака Зодіаку зазнають фіаско. Все може піти під укіс через вашу недовіру до другої половинки. За словами Глоби, цей тиждень варто провести в компанії коханих, а справи на роботі вирішувати без зайвих скандалів і конфліктів.

Астролог запевняє, що таким чином ви можете погіршити своє фінансове становище.

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