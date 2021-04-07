На тлі того, як все більше областей України потрапляють в "червону" зону карантину, уряд вирішив змінити обмеження, передбачені для таких регіонів
7 квітня під час засідання Кабміну було вирішено внести зміни до постанови Про карантин, прийнятої ще 9 грудня. Тепер частину обмежень для "червоної" зони чекає ослаблення.
Зокрема, тепер у цих областях зможуть працювати хімчистки, а також буде дозволено продаж садових матеріалів.
Відзначається, що при прийнятті відповідного рішення чиновники керувалися скаргами від бізнес-асоціацій, а також листом Мінекономрозвитку.
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Інші ж обмеження для "червоної" зони продовжать діяти, як і раніше. Зокрема, в таких областях заборонені:
робота закладів культури, ТР", фітнес-клубів, закладів громадського харчування (за винятком послуг на винос);
масові заходи;
робота перукарень та салонів краси без попереднього запису.
Крім того, навчальні заклади в «червоних» областях переходять на дистанційну роботу, а місцева влада може на свій розсуд приймати рішення про обмеження роботи громадського транспорту.
На сьогоднішній день такі жорсткі обмеження поширюються на 11 областей України: Київську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Чернівецьку та Чернігівську. Херсонська область єдина залишається в "жовтій" зоні. Решта регіонів поки тримаються в "помаранчевій". В цілому ситуація з коронавірусом в країні залишається важкою. Повідомляється, що заповнюваність ліжок з киснем для хворих коронавірусом досягла вже 56,9%.
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