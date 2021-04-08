Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких чекає фінансова удача в квітні

За словами фахівця, щасливчиків всього чотири, передає Slovofraza.

Тілець



Другий весняний місяць для народжених під цим сузір'я може принести море емоцій, які позитивно позначаться на ваших фінансах. За словами астролога, Тельці можуть отримати нові можливості для збагачення. Глоба зазначає, що вам можна розраховувати навіть на підвищення на роботі.

Лев

Квітень стане для вас місяцем можливостей. За словами астролога, вам буде під силу поліпшити своє фінансове становище, при чому все вийде з першої спроби. Глоба радить не відкладати реалізацію своїх ідей на потім, а діяти. За його словами, пошуки джерел доходу і нової роботи увінчаються успіхом.

Стрілець

Представникам цього сузір'я буде дуже везти в роботі. За словами фахівця, ви зможете собі дозволити навіть вкладати гроші в свій бізнес. Цей період також стане сприятливий для отримання нового досвіду і знань.

Козоріг

У вас можуть виникнути нові можливості, які дозволять здійснювати дорогі покупки і займатися пошуками нової роботи. Водночас Глоба попереджає, що вам варто уникати неприємних людей - недоброзичливці можуть значно нашкодити Козерогам.

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